Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции

Болельщики ПАОКа выбрали российского форварда Федора Чалова лучшим игроком матча 1-го тура чемпионата Греции с «Пансерраикосом» (3:2). Он набрал 49% голосов.

Чалов вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте матча. Форвард заработал пенальти на 60-й минуте, благодаря которому ПАОК забил победный гол.