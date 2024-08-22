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  • Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции

Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции

22 августа 2024, 20:43
4

Болельщики ПАОКа выбрали российского форварда Федора Чалова лучшим игроком матча 1-го тура чемпионата Греции с «Пансерраикосом» (3:2). Он набрал 49% голосов.

Чалов вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте матча. Форвард заработал пенальти на 60-й минуте, благодаря которому ПАОК забил победный гол.

  • Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА 1 августа за 3 миллиона евро.
  • В этом сезоне 26-летний нападающий провел 2 матча за российский клуб и 2 за греческий. В составе ПАОКа он отдал 1 голевой пас.

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Источник: официальный сайт ПАОКа
Греция. Суперлига Пансерраикос ПАОК Чалов Федор
Комментарии (4)
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...уефан
1724349884
...во, как! Зачетно). Удачи!...
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Spartak_forv@
1724350163
Сдается мне в голосовании,в котором приняли участие юзеры из России,у греков не было шансов)).А так,Феде удачи,конечно!
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zigbert
1724406893
Теперь будет настоящим греком.
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