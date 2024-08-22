Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции

Болельщики ПАОКа выбрали российского форварда Федора Чалова лучшим игроком матча 1-го тура чемпионата Греции с «Пансерраикосом» (3:2). Он набрал 49% голосов.
Чалов вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте матча. Форвард заработал пенальти на 60-й минуте, благодаря которому ПАОК забил победный гол.
- Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА 1 августа за 3 миллиона евро.
- В этом сезоне 26-летний нападающий провел 2 матча за российский клуб и 2 за греческий. В составе ПАОКа он отдал 1 голевой пас.
Источник: официальный сайт ПАОКа