Реакция Кафанова на уход Нойера из сборной Германии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал решение Мануэля Нойера закончить карьеру в сборной Германии.

«Знаком с игрой Нойера, бывал в «Баварии». Очень жалею, что он закончил карьеру в сборной.

Ману первым начал и сделал шаг, чтобы вратарь играл как полевой игрок. Тогда в его адрес было много негатива, когда он только начинал, но Нойер по своему пути пошeл и повeл за собой всех остальных вратарей.

В этом плане, как он был, так и останется первым вратарeм. Мне очень жаль, что он завершил карьеру в сборной», – сказал Кафанов.