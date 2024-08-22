Реакция Кафанова на уход Нойера из сборной Германии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал решение Мануэля Нойера закончить карьеру в сборной Германии.
«Знаком с игрой Нойера, бывал в «Баварии». Очень жалею, что он закончил карьеру в сборной.
Ману первым начал и сделал шаг, чтобы вратарь играл как полевой игрок. Тогда в его адрес было много негатива, когда он только начинал, но Нойер по своему пути пошeл и повeл за собой всех остальных вратарей.
В этом плане, как он был, так и останется первым вратарeм. Мне очень жаль, что он завершил карьеру в сборной», – сказал Кафанов.
- 38-летний голкипер выступал за немецкую сборную с мая 2009 года.
- Он провел 124 матча и пропустил 118 голов.
- Нойер выиграл ЧМ-2014.
Источник: Metaratings