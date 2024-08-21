Руководитель «Зенита» покинула пост вице-президента РФС

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина вышла из состава исполнительного комитета РФС по собственному желанию и покинула пост вице-президента РФС. Также она перестала быть членом бюро исполкома РФС.

Илюхина в 2018 году вошла в совет директоров «Зенита», а в 2019-м стала его председателем. В 2020–2022 годах возглавляла МРО «Северо-Запад», также была президентом федерации футбола Санкт-Петербурга.

Она была избрана в состав исполкома РФС 4 февраля 2021 года.

В марте текущего года 55-летняя Илюхина была избрана членом правления ПАО «Газпром» сроком на 5 лет.