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Бывший скаут ЦСКА объяснил переход Фернандеса в «Зенит»

21 августа 2024, 09:19
4

Бывший спортивный директор «Спартака» и экс-координатор молодeжного скаутинга ЦСКА Антон Чистяков предположил, почему защитник Марио Фернандес согласился на переход в «Зенит» в 2023 году.

«Есть объяснение этого трансфера, на мой взгляд. Просто нужно знать представителя футболиста, это Жорже Машаду. Сейчас уже больше его сын занимается его делами. Они оба агенты, которые очень любят деньги, считают деньги, и мне кажется, что это больше было решение всe-таки не Марио, а агентов.

Каждое продление контракта Марио, это на самом деле сложные переговоры, даже в ЦСКА. Потому что иногда продлить футболиста сложнее, чем подписать. И так как Жорже Машаду большая фигура в Бразилии, большой агент, который любит считать деньги, я думаю, что трансфер был инициирован с его стороны.

Когда ему положили контракт, показали цифры, при этом Марио на закате карьеры... Но на мой взгляд, это точно того не стоило – взять, перечеркнуть десять лет в клубе, это резануло сильно. Я думаю, что и клуб, и болельщиков», – сказал Чистяков.

  • Фернандес перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом 2023 года.
  • Он выступал за ЦСКА в 2012–2022 годах.
  • Сейчас 33-летний защитник находится в статусе свободного агента.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Фернандес Марио
Комментарии (4)
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ilich55
1724221563
Кто бы сомневался, что переход Фернандеса в «Зенит» - агентские происки?
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Spartak_forv@
1724222321
Фернандес мог спокойно отказаться,но он этого не сделал...так что не только в агенте дело
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CSKA57
1724242895
Думаю, что и у Фернанедеса свои планы были! Побольше денег заработать - это во-первых, а во-вторых, еще раз зработать чемпионский титул.
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