Федотов призвал проверить на адекватность директора «Оренбурга»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал скандальное поведение спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

Андреев после матча с «Ростовом» (2:3) материл судей.

Также он физически воздействовал на арбитра.

«Выступление Андреева видел. Учитывая стеклянный взгляд, здесь надо сначала проверять человека на адекватность, а потом уже называть его спортивным директором. Для службы безопасности «Ростова» это вообще подстава. Человек по договорeнности получил аккредитацию, везде по ней проходит, делает что хочет, а что с ним делать – непонятно.

У меня вообще сложилось впечатление, что Андреев и Шамиль Газизов сговорились и вдвоeм мочат судей. Слышал звон – не знает, где он. Но сказать же надо что-то! Как можно стоять перед камерой и через слово мат вставлять? И зачем вообще такое выступление? Он кто, президент? У спортивного директора таких полномочий нет. Лучше пускай своей работой занимается. И при этом все претензии к Владиславу Безбородову – мимо. Вообще везде промахнулся», – сказал Федотов.