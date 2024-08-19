Кержаков отреагировал на признание лучшим тренером месяца в чемпионате Казахстана

Главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков прокомментировал получение индивидуальной награды.

Его признали лучшим тренером чемпионата Казахстана по итогам июля.

В прошлом месяце «Кайрат» набрал 4 очка в 2 турах Премьер-лиги.

– Что для вас значит признание лучшим тренером месяца?

– Это признание того, что наша команда на верном пути. Это не моя личная награда, а всех, начиная от работников базы, заканчивая президентом клуба.

Все, кто работает в клубе, разделяют эту награду. Это такой промежуточный этап, на который не стоит обращать внимание. Просто небольшой аванс.