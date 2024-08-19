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Губерниев: «Будем надеяться, что у ЦСКА наступит эрекция»

19 августа 2024, 20:44
9

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что ЦСКА играет вяло в новом сезоне.

«Я не был в восторге от работы Федотова, но Николич пока ставит команде вялую игру, а ЦСКА не должны играть в вялый футбол. Будем надеяться, что у армейцев наступит футбольная эрекция.

Может ли она наступить без трансферов на вход? Конечно. Приятное футбольное возбуждение бывает от массы факторов», – сказал Губерниев.

  • ЦСКА на выходных проиграл «Локомотиву» (0:1).
  • Команда идет на 7-м месте в РПЛ, набрав 7 очков в 5 турах.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Губерниев Дмитрий
Комментарии (9)
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NewLife
1724091196
Конечно наступит, если провести товарняк с женами биатлонистов.
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Иннокентий-Смоктуновский-
1724091559
Заднеприводный губошлёп уже не скрывает свою ориентацию
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ziborock
1724092795
И я надеюсь что эрекция у ЦСКА наступит 14 сентября и они влупят Зинке по конски!)
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CSKA57
1724093921
Главное, чтобы у Губерниева она не пропала...
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"supermax"
1724094913
Губерниев с каждым разом все чуднее
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k611
1724096359
Несёт всякую хрень. Зачем его вообще что то спрашивать....
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pasha-ansh@mail.ru
1724146765
губерниев я бы тебя кастрировал, что бы такие губошлепы не рождались. где же новые Розановы, Озеровы,Синявские, а то эта эскортница Канделаки набрала бездарей сама свалила а этот шлак остался
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MichelWB
1724159021
Не знал, что Губерниев уролог, так хорошо разбирается в эрекции.
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