Губерниев: «Будем надеяться, что у ЦСКА наступит эрекция»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что ЦСКА играет вяло в новом сезоне.

«Я не был в восторге от работы Федотова, но Николич пока ставит команде вялую игру, а ЦСКА не должны играть в вялый футбол. Будем надеяться, что у армейцев наступит футбольная эрекция.

Может ли она наступить без трансферов на вход? Конечно. Приятное футбольное возбуждение бывает от массы факторов», – сказал Губерниев.