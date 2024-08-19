Губерниев: «Будем надеяться, что у ЦСКА наступит эрекция»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что ЦСКА играет вяло в новом сезоне.
«Я не был в восторге от работы Федотова, но Николич пока ставит команде вялую игру, а ЦСКА не должны играть в вялый футбол. Будем надеяться, что у армейцев наступит футбольная эрекция.
Может ли она наступить без трансферов на вход? Конечно. Приятное футбольное возбуждение бывает от массы факторов», – сказал Губерниев.
- ЦСКА на выходных проиграл «Локомотиву» (0:1).
- Команда идет на 7-м месте в РПЛ, набрав 7 очков в 5 турах.
Источник: Metaratings