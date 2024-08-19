Гендиректор «Авангарда» перечислил клубы, оказавшие помощь курской футбольной школе

Генеральный директор курского «Авангарда» Дмитрий Извеков рассказал о помощи от клубов из РПЛ и Первой лиги.

«Для начала хочу выразить слова благодарности правительству Курской области и лично ВРИО губернатора Курской области Смирнову Алексею Борисовичу за то, что в такой сложный для региона момент поддерживает футбольный клуб и футбольную школу «Авангард».

Хочется сказать большое спасибо футбольной семье за то, что оказывают поддержку в такое непростое для Курской области время. Из-за режима ЧС и КТО на территории Курской области запрещено проводить массовые спортивные мероприятия.

Поэтому огромное спасибо «Зениту», ЦСКА, «Спартаку», «Локомотиву», «Сочи», «Арсеналу» Тула, которые к себе пригласили детей. 135 детей из футбольной школы «Авангард» тренируются в безопасности и спокойствии.

Также есть договорeнности по размещению детей и предоставлению условий для проведения тренировок с «Динамо» Москва, «Химками» и «Крыльями Советов».

Ведутся переговоры. Никто, к кому мы обратились, не отказал и не остался в стороне», – заявил Извеков.