В «Химках» отреагировали на новость об интересе к Соболеву

Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий «Химки», ответил, действительно ли форвард «Спартака» Александр Соболев мог перейти в подмосковный клуб.
«Мне не известно, что «Химки» интересовались Соболевым. Это неправда и какой-то фейк. Никаких контактов с ним не было», – сказал Садыгов.
- С 23 июля нападающий отстранен от тренировок с основой. Он якобы сказал, что хочет уйти в «Зенит».
- Клубы не договорились о сумме трансфера. «Зенит» предлагал 8 млн евро, «Спартак» потребовал 12-15 млн евро.
- 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
Источник: Sport24