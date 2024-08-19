В «Химках» отреагировали на новость об интересе к Соболеву

Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий «Химки», ответил, действительно ли форвард «Спартака» Александр Соболев мог перейти в подмосковный клуб.

«Мне не известно, что «Химки» интересовались Соболевым. Это неправда и какой-то фейк. Никаких контактов с ним не было», – сказал Садыгов.