Угальде ответил, нравится ли ему в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал, что счастлив в клубе.

– Видели слова своего агента о том, что вы приехали играть за «Спартак» за деньги? Можете их объяснить?

– Я люблю играть в футбол и стараюсь отдавать себя по максимуму. Понятно, что в жизни есть и другие важные вещи, но я игрок «Спартака». Я счастлив в этом клубе и выполняю всe, что от меня зависит.

– То есть вы приехали сюда не из‑за денег?

– «Спартак» – это очень большой клуб с большой историей. Если бы не актуальная ситуация, мы могли бы играть в Лиге чемпионов и еврокубках.