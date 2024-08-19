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Угальде ответил, нравится ли ему в «Спартаке»

19 августа 2024, 10:25
6

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал, что счастлив в клубе.

– Видели слова своего агента о том, что вы приехали играть за «Спартак» за деньги? Можете их объяснить?

– Я люблю играть в футбол и стараюсь отдавать себя по максимуму. Понятно, что в жизни есть и другие важные вещи, но я игрок «Спартака». Я счастлив в этом клубе и выполняю всe, что от меня зависит.

– То есть вы приехали сюда не из‑за денег?

– «Спартак» – это очень большой клуб с большой историей. Если бы не актуальная ситуация, мы могли бы играть в Лиге чемпионов и еврокубках.

  • Угальде перешел в «Спартак» зимой из «Твенте».
  • Манфред – 2-й бомбардир сезона РПЛ (4 гола).
  • Следующий соперник «Спартака» – «Зенит» (24 августа).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Коста-Рика. Примера. Апертура Спартак Угальде Манфред
Комментарии (6)
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NewLife
1724052754
В Матч ТВ работают не за деньги, а по дурости и по любви к блеклоголубым)
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ivany4
1724052906
Срач тв прогорает на своих лучших фейках. Закашмарить Угальде в футбольном плане не удалось!)) Приходиться заходить со своей тупостью с финансовой стороны.))) Этот якобы спортивный канал, кроме раздрая не несет никакой отечественной спортивной нагрузки. А сейчас откровенно выполняет запросы своего господина - газпрема!! Много ли вы слышали интервью с сбг, да и другими клубами, о роли финансовой составляющей игроков при переходе в их клуб???
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alefreddy
1724057685
вопрос как у болотных только максимум денег
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VGreen
1724063699
Ппц он ответил конечно на вопрос)) Нет чтоб хоть сказать мол футбол на первом месте, но деньги тоже немаловажны
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