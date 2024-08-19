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Крупная победа «Спартака», ничья «Зенита», травма Глушенкова и другие новости

19 августа 2024, 01:15

Директор «Оренбурга» физически воздействовал на арбитра матча с «Ростовом» и мешал судьям уходить с поля.

Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России.

Зайнутдинов выбирает между московским и киевским «Динамо».

Артига: «Мне запретили выпускать Бакаева против «Зенита».

РПЛ. «Зенит» вырвал ничью у «Химок» (1:1) и впервые потерял очки в сезоне.

Стал известен диагноз травмы Глушенкова – он будет прооперирован.

Клаудиньо нецензурно выругался на русском языке после матча с «Химками».

РПЛ. «Спартак» разгромил «Факел» – 3:0.

Украинский клуб попросил поменять судью в матче Лиги конференций из-за его работы на игре сборной России.

Миранчук прибыл в США с чемоданами в цветах флага России.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

Источник: «Бомбардир»
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