Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался после матча 5-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

Победный мяч забил Наир Тикнизян, вышедший на замену.

– Робко начали игру. И в простых ситуациях теряли мячи. Отсюда и остроты не хватало в первом тайме.

Во второй половине стали играть повыше, старались оказывать давление на защиту соперника. И свой моментик нашли.

– Все замены, которые вы провели, вас устроили?

– Да. Во‑первых, не дали ничего создать сопернику. Сыграли очень осторожно и дисциплинированно у своих ворот. И нашли свой момент в быстрой атаке.

«Локо» на очко отстает от 1-го места РПЛ.

Следующий соперник – «Ростов» (25 августа).

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?