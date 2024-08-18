Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался после матча 5-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).
- Победный мяч забил Наир Тикнизян, вышедший на замену.
– Робко начали игру. И в простых ситуациях теряли мячи. Отсюда и остроты не хватало в первом тайме.
Во второй половине стали играть повыше, старались оказывать давление на защиту соперника. И свой моментик нашли.
– Все замены, которые вы провели, вас устроили?
– Да. Во‑первых, не дали ничего создать сопернику. Сыграли очень осторожно и дисциплинированно у своих ворот. И нашли свой момент в быстрой атаке.
- «Локо» на очко отстает от 1-го места РПЛ.
- Следующий соперник – «Ростов» (25 августа).
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: «Матч ТВ»