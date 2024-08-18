Стали известны стартовые составы на матч 5 тура РПЛ в котором сыграют «Химки» против «Зенита». Игра состоится 18 августа, начало встречи запланировано на 15:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Химки»: Руденко, Абдуллахи, Мирзов, Фаринья, Филин, Вера, Фернандес, Хосонов, Заболотный, Обухов, Ориньо.

Главный тренер: Франк Артига

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Барриос, Клаудиньо, Педро, Эракович, Нино, Кассьерра, Мантуан, Глушенков, Волков.

Главный тренер: Сергей Семак

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