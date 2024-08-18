Комличенко раскрыл установку Карпина на матч с «Оренбургом» – игрок оформил дубль

Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался после матча 5-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2).

Нападающий оформил дубль с замены.

«Ростов» уступал 0:2.

Комличенко признан лучшим в матче.

– Какие эмоции испытываешь?

– Непередаваемые. Не думал про сотый матч, главным для меня было выйти на поле, поменять ситуацию и вернуться в игру. И у нас получилось это сделать.

– Твой жест после второго мяча кому был адресован?

– Угадайте. Тем, кто много разговаривает в мою сторону (смеется).

– Что было в перерыве? С каким заданием выходил на поле?

– Ну, задание и так было понятно – постараться улучшить игру, цепляться за мяч и забить. То, что и получилось. Игра была неоднозначной, не забили пенальти и сразу пропустили. Впервые такое было, но хорошо, что удалось перевернуть игру, порадовать болельщиков и показать характер. Команда – молодцы.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?