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  • Карпин прокомментировал волевую победу «Ростова» над «Оренбургом»

Карпин прокомментировал волевую победу «Ростова» над «Оренбургом»

17 августа 2024, 22:41
4

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал исход матча 5-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2).

  • Ростовчане уступали 0:2.

– Не всегда после побед «Ростова» вы довольны. Как сейчас?

– Сейчас тоже. Отыгрались с 0:2, всем радостно, но не могу сказать, что я полностью доволен. В первом тайме происходило что‑то из области фантастики, играть так и проигрывать 0:2 – просто нереально. Счет абсолютно не вытекал из игры.

– Скорее недовольны вторым таймом?

– Да, недоволен вторым.

– Почему пенальти бил Роналдо, а не Максим Осипенко?

– Потому что Осипенко до этого дважды ошибся, из‑за этого выбрали пока Роналдо, может быть, вернем Максима.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Ростов Карпин Валерий
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1723928924
С победой!
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БАЗАРА НЕТ
1723929220
Валера верим
Ответить
paracetamol
1723930592
Пенальти поставили, вот и выиграли.
Ответить
Pourquoi pas
1723963175
Если тренер всем доволен, то и делать ему нечего. Раз не доволен - есть над чем работать!
Ответить
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