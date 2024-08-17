Карпин прокомментировал волевую победу «Ростова» над «Оренбургом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал исход матча 5-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2).

Ростовчане уступали 0:2.

– Не всегда после побед «Ростова» вы довольны. Как сейчас?

– Сейчас тоже. Отыгрались с 0:2, всем радостно, но не могу сказать, что я полностью доволен. В первом тайме происходило что‑то из области фантастики, играть так и проигрывать 0:2 – просто нереально. Счет абсолютно не вытекал из игры.

– Скорее недовольны вторым таймом?

– Да, недоволен вторым.

– Почему пенальти бил Роналдо, а не Максим Осипенко?

– Потому что Осипенко до этого дважды ошибся, из‑за этого выбрали пока Роналдо, может быть, вернем Максима.

«Ростов» идет в РПЛ 4-м.

Следующий соперник – «Локомотив» (25 августа).

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?