Карпин прокомментировал волевую победу «Ростова» над «Оренбургом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал исход матча 5-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2).
- Ростовчане уступали 0:2.
– Не всегда после побед «Ростова» вы довольны. Как сейчас?
– Сейчас тоже. Отыгрались с 0:2, всем радостно, но не могу сказать, что я полностью доволен. В первом тайме происходило что‑то из области фантастики, играть так и проигрывать 0:2 – просто нереально. Счет абсолютно не вытекал из игры.
– Скорее недовольны вторым таймом?
– Да, недоволен вторым.
– Почему пенальти бил Роналдо, а не Максим Осипенко?
– Потому что Осипенко до этого дважды ошибся, из‑за этого выбрали пока Роналдо, может быть, вернем Максима.
- «Ростов» идет в РПЛ 4-м.
- Следующий соперник – «Локомотив» (25 августа).
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: «Матч ТВ»