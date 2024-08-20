«Ростов» могут наказать из-за действий спортивного директора «Оренбурга»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о возможных наказаниях для «Ростова» после матча 5-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:2).

«Ростов» – «Оренбург» – выход за пределы технической зоны Валерия Карпина, второе нарушение в сезоне.

Далее по футбольному клубу «Ростов» рассмотрим необеспечение безопасности в футбольном отсеке: нахождение аккредитованного сотрудника, именно, Дмитрия Андреева, в футбольном отсеке около поля и неправомерное взаимодействие с резервным арбитром», – сказал Григорьянц.