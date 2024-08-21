Генсек РФС обратился в комитет по этике в связи с делом директора «Оренбурга»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что поведение спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева после матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3) рассмотрит комитет по этике.
«Я обратился в комитет по этике. Комитет разберется, Андреева пригласят на заседание. Но также возникает вопрос, как он оказался в той зоне, где не должен был быть?
Возможно, это потребует дальнейшего совершенствования регламента, так как сейчас контрольно-дисциплинарный комитет не может рассматривать данный эпизод из-за того, что спортивный директор не включен в заявку на матч. Поэтому эпизод рассматривает комитет по этике», – сказал Митрофанов.
- После матча Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу судей. Кроме того, после игры он схватил за руку резервного арбитра.
- Ранее председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о возможном наказании для «Ростова» из-за действий Андреева в связи с необеспечением безопасности в футбольном отсеке «Ростов Арены».
Источник: ТАСС