Заявление «Ростова» о помощи жителям Курской области

«Ростов» решил помочь жителям Курской области, пострадавшим от атаки ВСУ.

«Уважаемые болельщики, в связи с происходящими событиями в Курской области, президент и руководство футбольного клуба «Ростов» приняли решение о том, что все вырученные средства от продажи билетов на матч «Ростов» – «Оренбург» будут переданы в официальные организации, которые занимаются помощью пострадавшим жителям.

Давайте поддержим наших соотечественников: каждый билет – это вклад, помощь и поддержка. Ждем вас на «Ростов Арене» уже в эту субботу», – говорится в заявлении.