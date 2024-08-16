Заявление «Ростова» о помощи жителям Курской области

«Ростов» решил помочь жителям Курской области, пострадавшим от атаки ВСУ.
«Уважаемые болельщики, в связи с происходящими событиями в Курской области, президент и руководство футбольного клуба «Ростов» приняли решение о том, что все вырученные средства от продажи билетов на матч «Ростов» – «Оренбург» будут переданы в официальные организации, которые занимаются помощью пострадавшим жителям.
Давайте поддержим наших соотечественников: каждый билет – это вклад, помощь и поддержка. Ждем вас на «Ростов Арене» уже в эту субботу», – говорится в заявлении.
- Подразделения ВСУ утром 6 августа атаковали Курскую область.
- Обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
- Есть погибшие среди мирных жителей, десятки человек пострадали, тысячи были эвакуированы.
- «Ростов» примет «Оренбург» 17 августа в 19:30 мск.
Источник: телеграм-канал «Ростова»