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  • Комментатор Твалтвадзе назвал «Спартак» взрывающей мозг командой

Комментатор Твалтвадзе назвал «Спартак» взрывающей мозг командой

16 августа 2024, 09:22
17

Комментатор Григорий Твалтвадзе в разговоре с комментатором Геннадием Орловым на «Радио «Зенит» высказался о «Спартаке».

«Московский «Спартак» – самая, наверное, как бы это сказать, взрывающая мозг команда. Объясню, что имею в виду: не столько футбол в ее исполнении, сколько все то, что вокруг «Спартака» творится.

Вот «Спартак» не выиграл у «Ахмата». Знаете, какая моментально пошла шутка по Москве? Станковича увольняют. Сразу, понимаете? Причем шутка шуткой, но очень часто под этим лежит история.

Спартаковские болельщики... Наверное, все болельщики: как только начинаются неудачи, тот тренер, которого еще вчера носили на руках, как вот с итальянцем было, с Каррерой, на следующий сезон пошли – и все, ну все, ну не тренер! Ну надо срочно нового! Вот Тедеско – это же наше все, посмотрите, как красиво прыгает! Это же что-то! Сразу Иван Андреевич Крылов вспоминается, с ужимками и прочим-прочим.

А потом послушаешь: ну мне же нравится, как работает Абаскаль, говорили все московские ветераны, спартаковские ветераны. Один, второй, третий прокол – ну нет, ну извините», – сказал Твалтвадзе.

  • Деян Станкович возглавляет «Спартак» с июня.
  • Команда занимает 5-е место в РПЛ с 7 очками после четырех туров.

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Источник: Sports
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (17)
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NewLife
1723791153
Вот перед игрой с помойкой они начинают "артподготовку" и выплескивают в медиа пространство свои помои и блевотину.
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andr45
1723795595
ПРОДОЛЖЕНИЕ О ВАНОЛИ (РЕЗУЛЬТАТ — КУБОК) РАБИНЕР «Менять Виторию на абсолютного ноунейма – это очень по-федунозаремовски. Бред, к которому привыкли так, что он воспринимается как норма.» ЧЕРВИЧЕНКО «Ваноли— это очередное звено в цепи идиотских решений. Ну какой Ваноли? Почему всё время ищут каких-то помощников, какой-то суррогат? КОЗАШВИЛИ «Приглашение Ваноли — глупое решение, но хозяин-барин: творит, что хочет. Очень плохо, что нет контроля со стороны РФС» УТКИН «Ваноли – кот Шрёдингера. Это когда вы видите перед собой коробку, и там вполне может быть кот, но, может быть, его там и нет. Единственное качество Ваноли — он никто, звать его никак.»
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andr45
1723795666
ШЕЛКОПЕР «Что вокруг «Спартака» творится.» А, что творится? В угоду Миллеру, Д.юкову и прочим питерским, все продажные и подчиненные Газпрому СМИ только и делаюм, что обгаживают «Спартак» и в первую очередь его тренеров) ЮРАН «От назначение Тедеско — то же самое. Ничего хорошего я не жду. Во-первых, у него нет опыта. Он прекрасный человек, ничего личного я против него не имею, но ему всего 34 года. Во-вторых, он вместе с «Шальке» чуть не вылетел из Бундеслиги. педанты. Для них молодой тренер не будет востребован,, даже во второй Бундеслиге.» УТКИН «Я думаю, что у Тедеско ничего в «Спартаке» не получится.» ШАЛИМОВ «Тедеско – говно, потому что занял второе место после десятого, выжал все что можно из этой команды, послал «Спартак» и у
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...уефан
1723796746
...чмржшко дал интервью стржшко-прджшко на радио бмжшко...
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Юра-маков-yandex
1723797645
Наpод а вы знали что есть фишка котоpая поможет сэкономить на топливе для вашего авто не малые дeньги. Я вот себе поставил и за месяц парy тысяч сэкономил, это мега полезная штyка, всем советyю! а покyпал здесь--- https://do.my/ecov
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