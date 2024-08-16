Комментатор Твалтвадзе назвал «Спартак» взрывающей мозг командой

Комментатор Григорий Твалтвадзе в разговоре с комментатором Геннадием Орловым на «Радио «Зенит» высказался о «Спартаке».

«Московский «Спартак» – самая, наверное, как бы это сказать, взрывающая мозг команда. Объясню, что имею в виду: не столько футбол в ее исполнении, сколько все то, что вокруг «Спартака» творится.

Вот «Спартак» не выиграл у «Ахмата». Знаете, какая моментально пошла шутка по Москве? Станковича увольняют. Сразу, понимаете? Причем шутка шуткой, но очень часто под этим лежит история.

Спартаковские болельщики... Наверное, все болельщики: как только начинаются неудачи, тот тренер, которого еще вчера носили на руках, как вот с итальянцем было, с Каррерой, на следующий сезон пошли – и все, ну все, ну не тренер! Ну надо срочно нового! Вот Тедеско – это же наше все, посмотрите, как красиво прыгает! Это же что-то! Сразу Иван Андреевич Крылов вспоминается, с ужимками и прочим-прочим.

А потом послушаешь: ну мне же нравится, как работает Абаскаль, говорили все московские ветераны, спартаковские ветераны. Один, второй, третий прокол – ну нет, ну извините», – сказал Твалтвадзе.