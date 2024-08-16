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«Наполи» нацелился на хавбека «МЮ»

16 августа 2024, 09:07
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Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна начал переговоры в Лондоне с агентом 27-летнего хавбека «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея. По данным журналиста Альфредо Педуллы, в ближайшее время пройдет еще одна встреча.

Мактоминей – приорететная трансферная цель «Наполи». Переход игрока оценивается в 25 миллионов евро плюс бонусы, и сам игрок сборной Шотландии не прочь перебраться в Неаполь.

  • В этом сезоне Мактоминей сыграл 32 минуты за «МЮ» в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» (1:1, по пенальти 6:7).
  • В прошлом сезоне на его счету 43 встречи, 10 голов и 3 передачи.

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Источник: alfredopedulla.com
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Наполи Манчестер Юнайтед Мактоминей Скотт
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Skull_Boy
1723791927
И зачем вам этот бестолковый столб
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