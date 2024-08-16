«Наполи» нацелился на хавбека «МЮ»

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна начал переговоры в Лондоне с агентом 27-летнего хавбека «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея. По данным журналиста Альфредо Педуллы, в ближайшее время пройдет еще одна встреча.

Мактоминей – приорететная трансферная цель «Наполи». Переход игрока оценивается в 25 миллионов евро плюс бонусы, и сам игрок сборной Шотландии не прочь перебраться в Неаполь.