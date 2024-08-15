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  • Орсато назвал другую причину выхода из состава ЭСК РФС – ранее он говорил про «общественно-политическую ситуацию»

Орсато назвал другую причину выхода из состава ЭСК РФС – ранее он говорил про «общественно-политическую ситуацию»

15 августа 2024, 18:55
5

Итальянский арбитр Даниэле Орсато дал новый комментарий по поводу прекращения сотрудничества с РФС.

  • 13 августа он вошел в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК).
  • Через 2 дня он объявил об отказе работать в России из-за «общественно-политической ситуации и этических принципов».

«В последние дни в прессе было много противоречивых сведений относительно моего сотрудничества с РФС в качестве эксперта ЭСК и моего будущего. Хотел бы лично внести ясность, чтобы избежать недопонимания и неверной интерпретации моих слов журналистами.

В первую очередь хотел бы поблагодарить руководство РФС за интересное предложение, которое я получил и принял в августе.

Я начал работать в составе ЭСК РФС с прошлой недели, будучи уверенным в том, что мои опыт и знания в футбольном судействе будут востребованы в российском футболе на протяжении длительного времени.

Тем не менее жизнь и работа в футболе, порой, делают неожиданные повороты. Для меня такой неожиданностью стала возможность другой работы, которая появилась сразу после начала моей работы в качестве эксперта ЭСК.

К сожалению, совмещать эту работу с деятельностью эксперта ЭСК РФС, нельзя. После обсуждения этой ситуации со своей семьей я принял решение о выходе из состава экспертов ЭСК.

Мне бы хотелось подчеркнуть, что в России я успел убедиться в высочайшем уровне профессионализма коллег, работающих в футболе, в компетентности руководства судейского департамента. Я желаю коллегам удачи и успехов в их работе», – сказал Орсато.

  • Рефери закончил карьеру после Евро-2024.
  • Орсато судил в Серии А с 2006 года.
  • В 2020-м итальянец был главным арбитром финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Орсато Даниэле
Комментарии (5)
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...уефан
1723737795
...сделали предложение, которое не подразумевает отказа...
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val69
1723739114
Высочайший уровень и профессионализм... Это про судейский департамент какой страны он сказал?
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Artemka444
1723742835
Истинный профессионал!!! Очередной олень
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