Орсато назвал другую причину выхода из состава ЭСК РФС – ранее он говорил про «общественно-политическую ситуацию»

Итальянский арбитр Даниэле Орсато дал новый комментарий по поводу прекращения сотрудничества с РФС.

13 августа он вошел в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК).

Через 2 дня он объявил об отказе работать в России из-за «общественно-политической ситуации и этических принципов».

«В последние дни в прессе было много противоречивых сведений относительно моего сотрудничества с РФС в качестве эксперта ЭСК и моего будущего. Хотел бы лично внести ясность, чтобы избежать недопонимания и неверной интерпретации моих слов журналистами.

В первую очередь хотел бы поблагодарить руководство РФС за интересное предложение, которое я получил и принял в августе.

Я начал работать в составе ЭСК РФС с прошлой недели, будучи уверенным в том, что мои опыт и знания в футбольном судействе будут востребованы в российском футболе на протяжении длительного времени.

Тем не менее жизнь и работа в футболе, порой, делают неожиданные повороты. Для меня такой неожиданностью стала возможность другой работы, которая появилась сразу после начала моей работы в качестве эксперта ЭСК.

К сожалению, совмещать эту работу с деятельностью эксперта ЭСК РФС, нельзя. После обсуждения этой ситуации со своей семьей я принял решение о выходе из состава экспертов ЭСК.

Мне бы хотелось подчеркнуть, что в России я успел убедиться в высочайшем уровне профессионализма коллег, работающих в футболе, в компетентности руководства судейского департамента. Я желаю коллегам удачи и успехов в их работе», – сказал Орсато.