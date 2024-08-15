Заявление РФС о выходе Орсато из состава ЭСК

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал исключение Даниэле Орсато из состава экспертов экспертно-судейской комиссии.

«Ситуация с выходом Орсато из состава экспертов ЭСК не повлияет на работу комиссии. В ближайшее время мы планируем обсудить ряд кандидатов, готовых к сотрудничеству с РФС в рамках ЭСК.

Речь идeт о футбольных арбитрах с опытом работы на матчах финальных стадий еврокубков, международных соревнований сборных команд уровня чемпионата мира и континентальных первенств», – сказал Каманцев.