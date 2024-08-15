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  • Черчесов определил пять конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ

Черчесов определил пять конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ

15 августа 2024, 17:17
6

Станислав Черчесов высказался о чемпионской гонке в РПЛ-2024/25.

– Скоро «Спартаку» предстоит выезд в Санкт-Петербург. Смогут ли, на ваш взгляд, они составить питерцам конкуренцию в нынешнем сезоне?

– И перед стартом сезона говорил, и сейчас могу повторить: «Зенит» – фаворит номер один в этом чемпионате. Ну а конкурентам предстоит доказать, что с ним вновь можно бороться до конца.

– Сможет ли побороться с командой Сергея Семака «Динамо», достойно сыгравшее на «Газпром Арене» и не уехавшее оттуда с очками только из-за того, что Нгамале в концовке не реализовал пенальти?

Понятно, что в сезон столетия «Зенит» настроен очень решительно, но острую конкуренцию исключать нельзя. Весной то же «Динамо» в какой-то момент прилично отставало от питерцев, а перед заключительным туром уже опережало их на одно очко.

Поэтому считаю, что с невским клубом в новом розыгрыше РПЛ имеют шансы побороться и бело-голубые, и прибавляющий «Локомотив», и усиливающийся «Спартак», и ЦСКА, и «Краснодар».

Словом, традиционные главные соперники действующего чемпиона. Давайте подождем, как будут развиваться события.

  • «Зенит» начал сезон с 7 побед подряд во всех турнирах с общим счетом 22:2.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Спартак Краснодар Локомотив ЦСКА Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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...уефан
1723733409
...дипломатом стал, после писарчука-казаха)...
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neveldomha
1723734964
Он, наверное, всегда в лотерею выигрывает
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DVOK68
1723735729
Вся таблица.Конкуренция такого характера,собрались как на последний бой,выиграли иль хотя б вничейку сыграли-всё.Праздник и повышенные премиальные,в следующих двух/трёх играх можно не напрягаться)
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baggio80
1723797879
Дед вангует однако ))))
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Андрей-S-google
1723873233
Зачем брать интервью не у специалиста? Кроме банальности, опять же нарушен порядок слов, человек так и не научился составлять предложения.
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