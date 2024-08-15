Черчесов определил пять конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ

Станислав Черчесов высказался о чемпионской гонке в РПЛ-2024/25.

– Скоро «Спартаку» предстоит выезд в Санкт-Петербург. Смогут ли, на ваш взгляд, они составить питерцам конкуренцию в нынешнем сезоне?

– И перед стартом сезона говорил, и сейчас могу повторить: «Зенит» – фаворит номер один в этом чемпионате. Ну а конкурентам предстоит доказать, что с ним вновь можно бороться до конца.

– Сможет ли побороться с командой Сергея Семака «Динамо», достойно сыгравшее на «Газпром Арене» и не уехавшее оттуда с очками только из-за того, что Нгамале в концовке не реализовал пенальти?

– Понятно, что в сезон столетия «Зенит» настроен очень решительно, но острую конкуренцию исключать нельзя. Весной то же «Динамо» в какой-то момент прилично отставало от питерцев, а перед заключительным туром уже опережало их на одно очко.

Поэтому считаю, что с невским клубом в новом розыгрыше РПЛ имеют шансы побороться и бело-голубые, и прибавляющий «Локомотив», и усиливающийся «Спартак», и ЦСКА, и «Краснодар».

Словом, традиционные главные соперники действующего чемпиона. Давайте подождем, как будут развиваться события.