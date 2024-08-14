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Фонбет Кубок России. ЦСКА выиграл у «Пари НН» по пенальти

14 августа 2024, 19:20
5

ЦСКА победил «Пари НН» во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по пенальти.

Основное время матча закончилось ничьей 1:1. В первом тайме отличился нападающий нижегородцев Зе Турбо. Во втором тайме счет сравнял защитник ЦСКА Игорь Дивеев. В серии 11-метровых москвичи взяли верх со счетом 4:2.

В серии пенальти у ЦСКА забили Иван Обляков, Игорь Дивеев, Данил Круговой и Келлвен. У «Пари НН» забили Огнен Ожегович и Виктор Александров. Удар Кирилла Гоцука парировал голкипер красно-синих Владислав Тороп, а Матео Стаматов пробил в перекладину.

ЦСКА набрал 2 очка в квартете C после двух матчей, у «Пари НН» в активе 1 очко.

Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа C. 2-й тур

ЦСКА (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:1 (0:1). Пенальти – 4:2

Голы: 0:1 – Турбо, 32; 1:1 – Дивеев, 60.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Нижний Новгород ЦСКА
Комментарии (5)
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CSKA57
1723652569
Что-то ЦСКА играет все "лучше" и "лучше"... Очень тревожно за команду!
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МасСуд
1723654119
Полный фуууууу вам уска
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sneewkasmiro
1723655476
Мужики, да не ведитесь на телеграм-каналы, группы и прочую фигню по прогнозам на спорт - кидают на деньги! Кому нужен реальный сервис прогнозов, то в яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. На МАТЧ ТВ о них сюжет был!
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Mirak92
1723665047
Тороп давно в основе стоять должен
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