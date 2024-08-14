Фонбет Кубок России. ЦСКА выиграл у «Пари НН» по пенальти

ЦСКА победил «Пари НН» во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по пенальти.

Основное время матча закончилось ничьей 1:1. В первом тайме отличился нападающий нижегородцев Зе Турбо. Во втором тайме счет сравнял защитник ЦСКА Игорь Дивеев. В серии 11-метровых москвичи взяли верх со счетом 4:2.

В серии пенальти у ЦСКА забили Иван Обляков, Игорь Дивеев, Данил Круговой и Келлвен. У «Пари НН» забили Огнен Ожегович и Виктор Александров. Удар Кирилла Гоцука парировал голкипер красно-синих Владислав Тороп, а Матео Стаматов пробил в перекладину.

ЦСКА набрал 2 очка в квартете C после двух матчей, у «Пари НН» в активе 1 очко.

Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа C. 2-й тур

ЦСКА (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:1 (0:1). Пенальти – 4:2

Голы: 0:1 – Турбо, 32; 1:1 – Дивеев, 60.

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