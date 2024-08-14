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  • Фонбет Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Рубин» (1:0) и продлил победную серию до 10 матчей

Фонбет Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Рубин» (1:0) и продлил победную серию до 10 матчей

14 августа 2024, 19:12
12

«Зенит» в гостях обыграл «Рубин» во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 1:0.

Единственный мяч на счету Дмитрия Васильева, отличившегося на 59-й минуте.

В этом сезоне подопечные Сергея Семака одержали 7-ю победу. Петербуржцы выиграли 10-й официальный матч подряд с учетом 2 последних матчей РПЛ и Суперфинала Кубка прошлого сезона.

В прошлый раз «Зенит» не смог выиграть в основное время в кубковой встрече с ЦСКА 15 мая (0:0, по пенальти 5:4).

В квартете D группового этапа Кубка России на счету «Зенита» стало 6 очков после двух матчей, у «Рубина» в активе 3 очка.

Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа D. 2-й тур

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Васильев, 59.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Зенит Рубин
Комментарии (12)
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Цугундeр
1723652620
Замечательная школьная история. Играли "а"шки с "б"эшками..на большой перемене . "а" шки , конечно же ,победили.Хотя и старшаков пришлось выпускать.)) Славное это зрелище ..Фонбет Кубок России.)
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...уефан
1723653173
...о таком кубковом турнире и как следствие, отношению к нему клубов, как о покойнике, лучше, вообще, промолчать(...
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ЗаЖиМ
1723653307
И что Синит ни на один горчичник не наиграл?
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ОК, Зенит!
1723655311
Соств странный, игра странная, результат ожидаем. Клаудиньо на выход - устал от России.
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sneewkasmiro
1723655469
Мужики, что вы как дети ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую фигню - кидают на деньги! Кому нужен реальный сервис прогнозов на спорт, то в яндексе ищите по фразе «СЕРЕБРЯНЫЙ ПРОГНОЗ». Сайт выходит на первом месте. Работают с 2013 года. Гарантии! На МАТЧ ТВ о них сюжет был!
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neveldomha
1723655614
Состав из скамеичников. Зрелище для борьбы с бессонницей. Скучно, неинтересно и не о чём
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БАЗАРА НЕТ
1723668518
Молодцы и со вторым составом выиграли
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Ziklop
1723704298
с победой, но очень робко играют ещё молодые, надо им наглеть!
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