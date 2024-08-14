Фонбет Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Рубин» (1:0) и продлил победную серию до 10 матчей

«Зенит» в гостях обыграл «Рубин» во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 1:0.

Единственный мяч на счету Дмитрия Васильева, отличившегося на 59-й минуте.

В этом сезоне подопечные Сергея Семака одержали 7-ю победу. Петербуржцы выиграли 10-й официальный матч подряд с учетом 2 последних матчей РПЛ и Суперфинала Кубка прошлого сезона.

В прошлый раз «Зенит» не смог выиграть в основное время в кубковой встрече с ЦСКА 15 мая (0:0, по пенальти 5:4).

В квартете D группового этапа Кубка России на счету «Зенита» стало 6 очков после двух матчей, у «Рубина» в активе 3 очка.

Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа D. 2-й тур

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Васильев, 59.

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