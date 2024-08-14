Генич: «Спартак» 100 процентов забил бы «Ахмату» с Соболевым на поле»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о матче 4-го тура РПЛ «Спартак» – «Ахмат» (0:0).

«У Виллиана Жозе лишний вес. У меня вопрос: почему отстранен не бразилец, а Александр Соболев? Будь в игре против «Ахмата» Соболев, «Спартак» 100 процентов забил бы», – считает Генич.

Соболев отстранен от основы из-за желания перейти в «Зенит».

Петербуржцы планируют купить игрока за 10-12 миллионов евро.

Соболев в клубе с 2020 года.

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