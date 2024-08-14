Генич: «Спартак» 100 процентов забил бы «Ахмату» с Соболевым на поле»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о матче 4-го тура РПЛ «Спартак» – «Ахмат» (0:0).
«У Виллиана Жозе лишний вес. У меня вопрос: почему отстранен не бразилец, а Александр Соболев? Будь в игре против «Ахмата» Соболев, «Спартак» 100 процентов забил бы», – считает Генич.
- Соболев отстранен от основы из-за желания перейти в «Зенит».
- Петербуржцы планируют купить игрока за 10-12 миллионов евро.
- Соболев в клубе с 2020 года.
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова