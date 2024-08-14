Тарханов заявил, что «Зенит» не станет чемпионом только при одном условии

Российский тренер Александр Тарханов уверен, что «Зенит» вновь выиграет РПЛ в этом сезоне. По его мнению, помешать чемпионству петербуржцев могут только травмы ведущих игроков.
«Думаю, у «Зенита» нет конкурентов – они чемпионы на 99,9%. «Спартак» будет бороться за второе-третье место вместе с «Динамо».
Питерцы не станут чемпионами, если сломается Вендел, Клаудиньо или Глушенков. У Семака есть еще русская обойма хорошая есть, но заменить бразильцев будет сложно», – сказал Тарханов.
- «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ.
- Команда набрала 12 очков в четырех матчах.
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Источник: «РБ Спорт»