Тарханов заявил, что «Зенит» не станет чемпионом только при одном условии

Российский тренер Александр Тарханов уверен, что «Зенит» вновь выиграет РПЛ в этом сезоне. По его мнению, помешать чемпионству петербуржцев могут только травмы ведущих игроков.

«Думаю, у «Зенита» нет конкурентов – они чемпионы на 99,9%. «Спартак» будет бороться за второе-третье место вместе с «Динамо».

Питерцы не станут чемпионами, если сломается Вендел, Клаудиньо или Глушенков. У Семака есть еще русская обойма хорошая есть, но заменить бразильцев будет сложно», – сказал Тарханов.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ.

Команда набрала 12 очков в четырех матчах.

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