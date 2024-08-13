Реакция Мостового на приглашение Орсато в ЭСК РФС

Александр Мостовой прокомментировал включение итальянца Даниэле Орсато в состав экспертно-судейской комиссии РФС.

«При Орсато в российском судействе ничего не изменится. За последние много лет кого мы только не видели в нашем судейском корпусе.

Это похоже на ситуацию с тренерами. Они приезжают, получают удовольствие и бешеные деньги, уезжают и отдыхают.

Если спросить представителей и главных тренеров российских команд, то никто не ответит, кто у нас находится в судейском корпусе. Назовут только одну фамилию, кто является главным.

До этого же пришeл Чакыр, и что? Его не слышно и не видно. Правила в футболе одни и те же, всe давно уже придумали. Тем более есть VAR, который на миллиметры может тебе помочь, но всe равно судьи умудряются ошибаться.

Поэтому какая разница, кто в судейском корпусе? Ошибки были, есть и будут – это человеческий фактор. Я всегда был за VAR, потому что он должен помогать, ведь в каких-то моментах человек просто может не успеть и не увидеть. Это нормально.

Поэтому хорошо, что есть VAR, но и с ним судьи ошибаются. Главная проблема в судействе, что бо́льшая часть арбитров не играла в футбол и они не знают нюансов с тонкостями, отсюда мы видим странные решения», – сказал Мостовой.