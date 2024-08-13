Первая тренерская отставка в РПЛ, 95-миллионный трансфер «Атлетико», Винисиусу предлагают миллиард и другие новости

Назван новый капитан «Барселоны» после ухода из клуба Серхи Роберто

«Спартак» близок к покупке игрока Евро-2024 – агент отрицает сделку

Подробности травмы Вендела – есть новый комментарий Семака

Тюкавин и Зиньковский ответили на предложения турецких агентов перейти в «Бешикташ» и «Галатасарай»

Феликс выбрал новый клуб – «Атлетико» готов продать его в 2,5 раза дешевле, чем покупал

«Спартак» нацелился на опорника из Бразилии

Винисиус задумался о продолжении карьеры в Саудовской Аравии – за него могут заплатить миллиард евро

«Факел» уволил главного тренера – есть пять кандидатов на замену

«Атлетико» объявил о трансфере чемпиона мира за 95 миллионов

Матчи «Факела» могут перенести из Воронежа в связи с обстановкой в приграничных регионах