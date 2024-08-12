Подробности травмы Вендела

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев раскрыл подробности травмы полузащитника «Зенита» Вендела. По его словам, бразилец избежал серьезного повреждения.

«Я вам расскажу последние новости: обошлось всe с Венделом. Он отделался легким испугом. Но ближайшие матчи он точно пропускает: матч в Кубке пропускает, следующий матч чемпионата пропускает. Как дальше пойдет восстановление непонятно. Самое главное, что нет надрыва или разрыва крестообразной связки», – сказал Черданцев.