Саудовский клуб может осуществить трансфер за миллиард евро

«Аль-Ахли» хочет купить у «Реала» Винисиуса Жуниора.

Бразильцу предлагают самый дорогой контракт в истории футбола – более миллиарда евро за пять лет.

Если Винисиус даст согласие на переход, саудовский клуб вступит в официальные переговоры с «Реалом».

Позиция мадридцев заключается в том, что они не намерены продавать 24-летнего вингера, но согласятся отпустить его в случае выплаты отступных в размере 1 миллиарда евро.