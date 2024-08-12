Саудовский клуб может осуществить трансфер за миллиард евро

«Аль-Ахли» хочет купить у «Реала» Винисиуса Жуниора.
Бразильцу предлагают самый дорогой контракт в истории футбола – более миллиарда евро за пять лет.
Если Винисиус даст согласие на переход, саудовский клуб вступит в официальные переговоры с «Реалом».
Позиция мадридцев заключается в том, что они не намерены продавать 24-летнего вингера, но согласятся отпустить его в случае выплаты отступных в размере 1 миллиарда евро.
- Винисиуса хотят сделать лицом саудовской лиги в преддверии ЧМ-2034.
- Первое предложение с Ближнего Востока игрок отклонил.
Источник: Globo Esporte