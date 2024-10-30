В ЦСКА отреагировали на признание Файзуллаева лучшим молодым игроком года в Азии

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал личный успех Аббосбека Файзуллаева.

Полузащитника армейцев признали лучшим молодым игроком года в Азии.

В этом сезоне Файзуллаев провел за ЦСКА 16 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

Со сборной Узбекистана он дошел до 1/4 финала Кубка Азии, а также сыграл на Олимпиаде в Париже.

«Мы очень рады, что Аббос получил такую серьезную награду. Это признание целого континента. Он однозначно заслужил ее своей игрой, как за ЦСКА, так и за сборную страны.

Такое количество ответственных матчей, перелетов и бесконечные смены часовых поясов – и все это столь юный игрок с честью выдержал.

Важно сказать, что сам Аббос очень скромен, простой и работящий парень. Никакой звездной болезни – только работа!

Недавно Аббос приехал в офис клуба с пловом, накормив абсолютно каждого сотрудника. Поэтому ни в коем случае не преувеличу, если скажу, что абсолютно каждый сотрудник от всей души поздравляет нашего игрока с важным личным достижением. Такое единение всегда ценилось в ЦСКА, это очень важно.

Будем надеяться, что Аббос продолжит прогрессировать в наших красно‑синих цветах, и впереди его уже будут ждать личные награды без приставки «молодой», – сказал Брейдо.