Новый комментарий Семака о травме Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о характере повреждения Вендела.

– Сергей Богданович, если можно, о характере травмы у Вендела. Все-таки это мышцы или нет? Стало ли повреждение результатом столкновения или позже там что-то случилось? Или причиной стал грубый прием, подкат?

– К ней привело столкновение, которое произошло по ходу матча. Достаточно грубый фол. Он и стал определяющим в плане травмы.

Это не мышечная травма. Определяется степень повреждения связки, медицинский штаб работает, еще предстоит дополнительная диагностика.