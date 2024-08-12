Новый комментарий Семака о травме Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о характере повреждения Вендела.
– Сергей Богданович, если можно, о характере травмы у Вендела. Все-таки это мышцы или нет? Стало ли повреждение результатом столкновения или позже там что-то случилось? Или причиной стал грубый прием, подкат?
– К ней привело столкновение, которое произошло по ходу матча. Достаточно грубый фол. Он и стал определяющим в плане травмы.
Это не мышечная травма. Определяется степень повреждения связки, медицинский штаб работает, еще предстоит дополнительная диагностика.
- Бразилец был заменен на 52-й минуте матча с «Динамо» (1:0).
- Он не смог продолжить игру после фола Хорхе Карраскаля.
- Сообщалось, что Вендел избежал надрыва или разрыва крестообразной связки колена.
Источник: сайт «Зенита»