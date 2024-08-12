Матчи «Факела» могут перенести из Воронежа в связи с обстановкой в приграничных регионах

«Факел», возможно, не будет играть в Воронеже в течение определенного периода.

Домашние матчи команды могут перенести из-за сложной обстановки в приграничных регионах России.

Как заявили в эфире «Коммент.Шоу» Денис Казанский и Роман Гутцайт, есть вероятность, что в Воронежской области установят запрет на проведение спортивных мероприятий до стабилизации ситуации.

15 августа «Факел» должен принять «Акрон» в Фонбет Кубке России, а 18 августа – «Спартак» в РПЛ. Матчи могут перенести на нейтральное поле, либо клубам предложат поменяться кргуами.