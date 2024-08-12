Станкович возмутился вопросом журналиста: «Я не хочу на это отвечать!»

Главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу не понравился вопрос журналиста после матча с «Ахматом» (0:0). Его спросили на пресс-конференции, почему он выпустил всего шесть российских футболистов на игру с грозненцами.

– Я понимаю, что для вас правильно не делить игроков на отечественных и легионеров. Но болельщикам всегда нравится, когда выходит много российских игроков. Сегодня их было шестеро.

– Я не хочу на это отвечать! Не хочу отвечать на эти вопросы! Я серб, и в Италии я всегда был иностранцем! Не хочу отвечать на вопросы об иностранцах и русских.