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  • Станкович возмутился вопросом журналиста: «Я не хочу на это отвечать!»

Станкович возмутился вопросом журналиста: «Я не хочу на это отвечать!»

12 августа 2024, 09:30
7

Главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу не понравился вопрос журналиста после матча с «Ахматом» (0:0). Его спросили на пресс-конференции, почему он выпустил всего шесть российских футболистов на игру с грозненцами.

– Я понимаю, что для вас правильно не делить игроков на отечественных и легионеров. Но болельщикам всегда нравится, когда выходит много российских игроков. Сегодня их было шестеро.

– Я не хочу на это отвечать! Не хочу отвечать на эти вопросы! Я серб, и в Италии я всегда был иностранцем! Не хочу отвечать на вопросы об иностранцах и русских.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
Комментарии (7)
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subbotaspartak
1723447599
Болельщикам бы хотелось, чтоб выходил. СПАРТАК. Настоящий. Цельный. Единый...
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alp
1723451706
если бы было можно, то Станкович ни одного россиянина бы на поле не выпустил..
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neim
1723453165
В Динамо и Зените по три россиянина выходят и ни кто не квакает ))). А если лимит убрать, вообще не одного наверное не будет !
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Arvlad
1723455165
Странно... Я бы ответил, что желания "болельщиков" конечно интересны, но для профессионального клуба никак не определяющие...
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ivany4
1723464367
А почему бы этому "журналисту" не задать такой же вопрос Семаку?? )) Кстати, а почему не названа фамилию журналиста и его издание. Это прописано в законе о сми! А если это непроверенная информация Sport24?
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Константин-Шапкин-google
1723703491
По моему всё просто. Кого тренер видет на поле в этом матче, тот и играет.
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