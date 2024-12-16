«Фантастически справился с кризисом»: в Сербии оценили работу Станковича в «Спартаке»

Сербское издание Mozzart Sport посвятило статью работе Деяна Станковича в «Спартаке».

«От череды критики до череды побед, возвращения в чемпионскую гонку и заслуженной похвалы.

Станкович фантастически справился с кризисом в «Спартаке». Перерыв мало устраивает команду, которая достигла желаемой формы. Деян развивается как тренер. Он выдерживает огромное давление, поскольку у клуба максимальная фан-база в России и много критики», – написало издание.