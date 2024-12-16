«Фантастически справился с кризисом»: в Сербии оценили работу Станковича в «Спартаке»

Сербское издание Mozzart Sport посвятило статью работе Деяна Станковича в «Спартаке».
«От череды критики до череды побед, возвращения в чемпионскую гонку и заслуженной похвалы.
Станкович фантастически справился с кризисом в «Спартаке». Перерыв мало устраивает команду, которая достигла желаемой формы. Деян развивается как тренер. Он выдерживает огромное давление, поскольку у клуба максимальная фан-база в России и много критики», – написало издание.
- «Спартак» после 18 туров РПЛ занимает 3-е место в турнирной таблице.
- Отставание от «Краснодара» и «Зенита» – 2 очка.
- Станкович-тренер выигрывал чемпионаты Сербии и Венгрии.