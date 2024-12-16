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    • «Фантастически справился с кризисом»: в Сербии оценили работу Станковича в «Спартаке»

    «Фантастически справился с кризисом»: в Сербии оценили работу Станковича в «Спартаке»

    Сербское издание Mozzart Sport посвятило статью работе Деяна Станковича в «Спартаке».

    «От череды критики до череды побед, возвращения в чемпионскую гонку и заслуженной похвалы.

    Станкович фантастически справился с кризисом в «Спартаке». Перерыв мало устраивает команду, которая достигла желаемой формы. Деян развивается как тренер. Он выдерживает огромное давление, поскольку у клуба максимальная фан-база в России и много критики», – написало издание.

    • «Спартак» после 18 туров РПЛ занимает 3-е место в турнирной таблице.
    • Отставание от «Краснодара» и «Зенита» – 2 очка.
    • Станкович-тренер выигрывал чемпионаты Сербии и Венгрии.

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    Источник: Mozzart Sport

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    16.12.2024 18:10
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1734372405
    Будет ли Спартак на пике формы после перерыва?... Вот это и покажет: крутой тренер Станкович или нет. ***
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    VPERDIV SPARTAK
    1734376419
    На деньги лукойла сначала сговор с судьями, затем с вратарями, потом с защитой) че не рулить то) но ещё вроде не всех вратарей подговорили и не всех защитников)
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    VPERDIV SPARTAK
    1734376470
    Нужно дверь в судейскую выломать и тогда полный комплект) будут бояться
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