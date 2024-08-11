Станкович познакомился с лучшим бомбардиром в истории «Спартака»

В эти минуты проходит матч 4-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом». Перед игрой главный тренер москвичей Деян Станкович познакомился с бывшим форвардом команды Никитой Симоняном.

Симонян был на бровке, и они обменялись с сербом парой фраз.

97-летний уроженец Армавира – лучший бомбардир в истории «Спартака» (160 голов).

Симонян не только играл за «Спартак», но и в течение 10 лет тренировал его.

Игрок брал золото Олимпиады-1956 в Мельбурне.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?