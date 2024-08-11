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  • Радимов сказал, в чем Станкович превосходит Тедеско и Абаскаля

Радимов сказал, в чем Станкович превосходит Тедеско и Абаскаля

11 августа 2024, 19:57
2

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче. Сербский специалист возглавил московскую команду этим летом.

«Мне очень нравится, как Станкович ведет себя на бровке. И даже по его взгляду видно, что он не психует. Видно, что у него огромный игровой опыт – и это сказывается, это видно. Футболисты к нему относятся с уважением, он знает, как вести себя в сложных ситуациях. И если сравнить его с Абаскалем и даже с Тедеско, которые демонстративно бегали, скакали на бровке, красиво одевались, наконец, это говорит не в их пользу, а в пользу Станковича. Видно, что человек – глыба, что он знает, что хочет от команды, «Спартак» прессингует, играет вперед.

Я больше скажу – даже Умяров, как бы я негативно к нему ни относился в последнее время, возможно, научится играть вперед под руководством Станковича и играя рядом с Барко. Это то, что хочет видеть тренер, то, что нужно для «Спартака», когда главный ведет себя, как нормальный человек, нормальный тренер», – сказал Радимов.

  • «Спартак» выиграл три матча подряд.
  • Сегодня клуб сыграет против «Ахмата» в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав Станкович Деян
Комментарии (2)
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Иван Петров 1986
1723395834
Тут впервые с Радимовым полностью согласен.
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mahan
1723538046
После Абаскаля, любой будет казаться нормальным )
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