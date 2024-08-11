Капитан «Зенита» ответил, реально ли клубу выиграть все 30 матчей в РПЛ

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос ответил, сможет ли команда победить во всех матчах сезона РПЛ.

Петербуржцы одержали победы в четырех играх на старте сезона с общим счетом 14:0.

– 30 побед в 30 матчах в этом чемпионате – это реально?

– Ха-ха, если это произойдет, то станет очень хорошим достижением. Но мы понимаем, что это будет сложно. Знаем, что трудно поддерживать столь высокий уровень на протяжении 30 матчей и выиграть их все. Но мы будем продолжать скромно работать, стараясь показать свои лучшие качества в каждой игре, чтобы добиться результата.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?