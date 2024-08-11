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  • Капитан «Зенита» ответил, реально ли клубу выиграть все 30 матчей в РПЛ

Капитан «Зенита» ответил, реально ли клубу выиграть все 30 матчей в РПЛ

11 августа 2024, 17:25
18

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос ответил, сможет ли команда победить во всех матчах сезона РПЛ.

Петербуржцы одержали победы в четырех играх на старте сезона с общим счетом 14:0.

– 30 побед в 30 матчах в этом чемпионате – это реально?

– Ха-ха, если это произойдет, то станет очень хорошим достижением. Но мы понимаем, что это будет сложно. Знаем, что трудно поддерживать столь высокий уровень на протяжении 30 матчей и выиграть их все. Но мы будем продолжать скромно работать, стараясь показать свои лучшие качества в каждой игре, чтобы добиться результата.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуглас Сантос
Комментарии (18)
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шахта Заполярная
1723371248
Жополизы совсем берега потеряли. Чем больше шкаф, тем громче падает.
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NewLife
1723373167
Да как такое может быть, ведь еще с Махачкалой и с Воронежем играть)
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Красногвардейчик
1723373519
Вот просто противно читать такое...эта обезьяна видимо не знает, что в её клубишко сейчас вссё вливают...только непонятно зачем...хотя я кажется догадываюсь...у питерцев, историческкие комплексы перед столицей нашей Родины))
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...уефан
1723386626
..."А не замахнуться ли нам, товарищи, на Вильяма, нашего, Шекспира?!"(с)...
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O-kolesov
1723387458
Провокационный вопрос.
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ankrazhewnikow
1723389501
Ребят, кто любит ставить. Это не реклама, а просто совет. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте.
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Сам_себе_сказал
1723406173
это не реально
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Ziklop
1723445393
САНТОС посмеялся над вопросом!
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