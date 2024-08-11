Агент Тюкавина: «Может, Костя мешает «Динамо» на поле?»

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов дал комментарий после матча с «Зенитом». Московская команда проиграла со счетом 0:1. Тюкавин провел на поле всю игру.

«На то, чтобы анализировать игру, есть главный тренер. Посмотрите, сколько получает мяч Глушенков и сколько Костя. В этом вся проблема.

На меня «Динамо» обижается, но может, Костя мешает на поле? У вас есть нападающий, почему вы не снабжаете его мячами? Костя сказал все правильно. Он в этом плане терпеливый. Глушенков в первом тайме нанес 4 удара, потому что получал мяч», – сказал Сафонов.

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