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Агент Тюкавина: «Может, Костя мешает «Динамо» на поле?»

11 августа 2024, 01:41
17

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов дал комментарий после матча с «Зенитом». Московская команда проиграла со счетом 0:1. Тюкавин провел на поле всю игру.

«На то, чтобы анализировать игру, есть главный тренер. Посмотрите, сколько получает мяч Глушенков и сколько Костя. В этом вся проблема.

На меня «Динамо» обижается, но может, Костя мешает на поле? У вас есть нападающий, почему вы не снабжаете его мячами? Костя сказал все правильно. Он в этом плане терпеливый. Глушенков в первом тайме нанес 4 удара, потому что получал мяч», – сказал Сафонов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (17)
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Romeo 123
1723343851
Тюкавин зазвездился, перестал играть
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САДЫЧОК
1723351220
Очень средний игрок этот Тюкавин-как только были скорости и фсё! Принимать мяч спиной к воротам -говорит о классе нападающего!
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JIEGEHDA
1723355222
Не бог получить травмы Бителло . И тогда у Динамо почти не будет атаки . Тогда условия " бей вперёд игра прийдёт" будет активирована
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...уефан
1723358245
...если агент в том же духе продолжать будет, то ничего хорошего для Тюки не будет, как и для Динамо, уже масса аналогий в РПЛ!...
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Skull_Boy
1723361456
Глушенков не нападающий дЭбил, а бегает на фланге со смещением в центр, а Тюкавин, как и говорил ранее, сдохнет, как морально так и физически и реально он больше мешает, чем идет от него польза
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BAIv
1723367990
Молодец агент, хочет денег заработать! На продажу Тюкавина срочно!
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