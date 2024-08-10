Мостовой прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о матче 4-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо» (1:0).

Единственный гол забил Максим Глушенков.

Он признан лучшим в матче.

«Я еще до матча говорил, что «Зенит» победит. Так что лично для меня неожиданности нет. «Зенит» играл дома и явно был фаворитом, но вот, как мне кажется, все же матч сегодня получился ничейным. Обычно у «Зенита» за матч около семи-восьми голевых моментов, а сегодня такого не было. А если бы Муми Нгамале забил в конце игры, то команды поделили бы очки.

Впрочем, по пенальти я бы не сказал, что это 100-процентный 11-метровый, но так решил арбитр», – сказал Мостовой.

«Зенит» единолично лидирует в РПЛ.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?