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Мостовой прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»

10 августа 2024, 23:33
3

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о матче 4-го тура РПЛ «Зенит»«Динамо» (1:0).

«Я еще до матча говорил, что «Зенит» победит. Так что лично для меня неожиданности нет. «Зенит» играл дома и явно был фаворитом, но вот, как мне кажется, все же матч сегодня получился ничейным. Обычно у «Зенита» за матч около семи-восьми голевых моментов, а сегодня такого не было. А если бы Муми Нгамале забил в конце игры, то команды поделили бы очки.

Впрочем, по пенальти я бы не сказал, что это 100-процентный 11-метровый, но так решил арбитр», – сказал Мостовой.

  • «Зенит» единолично лидирует в РПЛ.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Мостовой Александр
Комментарии (3)
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Lilipyt
1723329862
Пенальти липовый. Мяч отлетел от груди в руку, которую игрок убирал за спину, а не в направлении мяча. Подобные случаи были в РПЛ и почему-то 11 метровый не назначался. Если взять международную арену, то совсем не давно защитник сб. Испании Кукурелья в матче против сб. Германии сыграл рукой в штрафной. Мяч шел четко в угол ворот, где вратарь бы не вытянул. Но для них подобные случаи не считаются пенальти, потому что рука не была поднята. Так, что получается наши трактовки не соответствуют международным и нашим прошлогодним. Сюр и только
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NewLife
1723358247
Мумия спасла синит))
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