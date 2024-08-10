«Локомотив» показал лучший старт в РПЛ после чемпионского сезона

«Локомотив» набрал 9 очков после четырех матчей сезона-2024/25 РПЛ. Это лучший старт команды со времен чемпионского сезона-2017/18, когда у нее было 12 очков.

В четырех матчах РПЛ подопечные Михаила Галактионова победили «Акрон» (3:2), «Ахмат» (5:0) и «Динамо» Мх (2:0) и проиграли московскому «Динамо» (1:3).

«Локомотив» также забил 11 мячей – это лучший результат клуба в истории со старта сезона.

Сейчас красно-зеленые вышли на 3-е место. У команды столько же очков, сколько у «Зенита» и московского «Динамо».

По числу забитых мячей «Локомотив» уступает только петербуржцам, отметившися 13 голами.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?