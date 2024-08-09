Соболев верил в официальное предложение «Зенита»: «Точно знаю, что бумага есть»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев был убежден, что «Зенит» сделал предложение по его трансферу.

На самом деле петербуржцы через посредников сообщили о готовности выкупить игрока за 8 миллионов евро, а официальных запросов никогда не делали.

«Ему говорят: «Саша, нет официального предложения, нет никакой бумаги». Он отвечает: «Я точно знаю, что бумага есть», – рассказал источник.