Соболев верил в официальное предложение «Зенита»: «Точно знаю, что бумага есть»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев был убежден, что «Зенит» сделал предложение по его трансферу.
На самом деле петербуржцы через посредников сообщили о готовности выкупить игрока за 8 миллионов евро, а официальных запросов никогда не делали.
«Ему говорят: «Саша, нет официального предложения, нет никакой бумаги». Он отвечает: «Я точно знаю, что бумага есть», – рассказал источник.
- С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
- «Спартак» потребовал от «Зенита» 12-15 млн евро за Соболева.
- 27-летний футболист в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
Источник: Sports