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  • Соболев верил в официальное предложение «Зенита»: «Точно знаю, что бумага есть»

Соболев верил в официальное предложение «Зенита»: «Точно знаю, что бумага есть»

9 августа 2024, 15:15
28

Нападающий «Спартака» Александр Соболев был убежден, что «Зенит» сделал предложение по его трансферу.

На самом деле петербуржцы через посредников сообщили о готовности выкупить игрока за 8 миллионов евро, а официальных запросов никогда не делали.

«Ему говорят: «Саша, нет официального предложения, нет никакой бумаги». Он отвечает: «Я точно знаю, что бумага есть», – рассказал источник.

  • С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
  • «Спартак» потребовал от «Зенита» 12-15 млн евро за Соболева.
  • 27-летний футболист в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

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Источник: Sports
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (28)
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R_a_i_n
1723206820
Что в голове у бедолаги творится.
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"supermax"
1723207224
Испортить себе же карьеру будучи уверенным в том чего даже не видел ... Какой же долбач
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balam
1723208591
пипец какой дурак
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шахта Заполярная
1723209269
Долбоящер, за столько лет мозгов не накопил.
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Иван Петров 1986
1723210498
Ну это похоже на вонючих. А этот придурок поверил.
Ответить
VVM1964
1723210738
Я знаю —трансфер будет, Я знаю — перейду, когда бумагу эту Я где-нибудь найду ! )))
Ответить
...уефан
1723210746
...ну да, а ещё тряси своих нотариуса и адвоката, где-то обязательно должна быть бумага, что ты наследник Рокфеллеров и сын лейтенанта Шмидта!... И агента можешь тряхнуть)...
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Play
1723211335
Больше похоже на диалог в туалете: - я обоср*лся, принесите бумагу! - там есть бумага!!! - нет здесь никакой бумаги! - я точно знаю, что бумага есть!!!
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timon2401
1723212022
если действительно это "его" мысли, вот что это за игрок((((( у тебя действующим контракт, ты неоднократно говорил о неравнодушии к Спартаку...и если он действительно перейдет в zenit то скатертью ему дорога и повторить путь Бакаева((((чтобы в конце концов понял что ни нам, ни им он нах..не нужен
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ivany4
1723213315
Сериал превращается в детектив! Бумаги нет, но «Спартак» потребовал от «Зенита» 12-15 млн евро за Соболева. Соболев точно знает, что бумага есть. Забив на футбол, ищет ее с 23 июля. Детектив Sports - обманули дурака на 4 кулака. Будем разбираться с кулаками.))
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