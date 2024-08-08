Мостовой: «Миранчук выбрал деньги»

Александр Мостовой высказался о трансфере Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед».
«Миранчука можно назвать игроком европейского уровня. Он мог бы перейти из «Аталанты» в средний клуб Серии А или Ла Лиги, но выбрал деньги и МЛС.
Критиковать его за это нельзя – это нормальная практика. Кто откажется от места, где тебе дают лучшие условия?» – заявил Мостовой.
- «Атланта Юнайтед» выкупила Миранчука за 12 или 15 млн евро, заключив с ним контракт по схеме «3+1».
- Хавбек был в «Аталанте» с сентября 2020-го.
- Его статистика: 98 матчей, 13 голов, 19 ассистов.
Источник: «РБ Спорт»