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Мостовой: «Миранчук выбрал деньги»

8 августа 2024, 23:58
1

Александр Мостовой высказался о трансфере Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед».

«Миранчука можно назвать игроком европейского уровня. Он мог бы перейти из «Аталанты» в средний клуб Серии А или Ла Лиги, но выбрал деньги и МЛС.

Критиковать его за это нельзя – это нормальная практика. Кто откажется от места, где тебе дают лучшие условия?» – заявил Мостовой.

  • «Атланта Юнайтед» выкупила Миранчука за 12 или 15 млн евро, заключив с ним контракт по схеме «3+1».
  • Хавбек был в «Аталанте» с сентября 2020-го.
  • Его статистика: 98 матчей, 13 голов, 19 ассистов.

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Источник: «РБ Спорт»
США. МЛС Атланта Юнайтед Аталанта Миранчук Алексей Мостовой Александр
Комментарии (1)
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Garrincha58
1723198569
Деньги? его просто в Европе уже никто не хотел покупать, за лямов 5 могли купить в той же серии А, но тогда Аталанта бы была в минусе, а сейчас они хорошо его продали все довольны, а мы в очередной раз убеждаемся, что нет в России игроков высокого класса
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