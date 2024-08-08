Мостовой оценил желание Бекхэма сыграть с ним на ЧМ по медиафутболу

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможности проведения чемпионата мира по медиафутболу.

«Отношусь к чемпионату мира по медиафутболу положительно. Об этом уже много раз говорили – еще лет 15 назад. Другое дело, что в медиафутболе очень мало медийных футболистов.

Там может быть Бекхэм? Против Дэвида давно играли. Если бы была возможность сыграть с ним на чемпионате мира по медиафутболу – сыграл бы, конечно. Я думаю, и он бы с удовольствием со мной сыграл.

Другое дело – чем отличается футбол от медиафутбола? Там играют одни молодые. Называешь фамилию Бекхэм – понимаешь, что это футболист, назвали фамилию Мостовой – понимаешь, что это футболист. А назовешь еще сто фамилий – никто не знает, кто это», – сказал Мостовой.