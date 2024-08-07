Агент Головина рассказал о новой травме полузащитника «Монако»

Александр Клюев, агент хавбека «Монако» Александра Головина, прокомментировал состояние здоровья игрока.

Российский футболист в середине апреля получил растяжение связок голеностопа.

Он восстановился после травмы, но в августе снова повредил лодыжку.

В прошлом сезоне полузащитник монегасков забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 27 матчах.

«Александр чувствует себя нормально. Восстановительный процесс идeт по плану, ничего серьeзного не произошло.

Медицинский штаб «Монако» определит сроки возвращения Александра», – сказал агент.