Головин вновь получил повреждение

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил повреждение лодыжки. Ранее сообщалось, что хавбек пропустил товарищеский матч с «Фейеноордом» (3:1) по медицинским показаниям.

«Он получил удар по лодыжке. Мы пока не знаем, сколько он будет отсутствовать, но это ненадолго», – сообщили в пресс-службе.