Головин вновь получил повреждение

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил повреждение лодыжки. Ранее сообщалось, что хавбек пропустил товарищеский матч с «Фейеноордом» (3:1) по медицинским показаниям.
«Он получил удар по лодыжке. Мы пока не знаем, сколько он будет отсутствовать, но это ненадолго», – сообщили в пресс-службе.
- Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В прошлом сезоне 28-летний россиянин провел за клуб 27 матчей, забил 6 голов, отдал 6 передач.
- Концовку прошлого сезона Головин также пропустил из-за травмы – он не выходил на поле в официальных матчах с 7 апреля, но принимал участие в товарищеских встречах с «Серветтом» (0:1) и «Серкль Брюгге» (1:1) в июле.
- 12 августа «Монако» сыграет в гостях с «Барселоной» за Кубок Жоана Гампера.
Источник: ТАСС