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«Барселона» запустила проект по доставке еды в Мексике

7 августа 2024, 12:13
2

«Барселона» объявила о запуске сервиса по доставке еды Barça Kitchen. Он будет осуществляться в партнерстве с компанией Rappi.

На данный момент сервис Barça Kitchen доступен только в семи городах Мексики: Мехико, Монтеррее, Гвадалахаре, Толуке, Сальтильо, Пуэбле и Мериде.

В меню компании Rappi будут доступны позиции, посвященные испанскому клубу, в том числе бургер «125-летие», сэндвич с курицей «Масия» и начос «Барса» с возможностью добавления соуса айоли, который обычно не продается в Латинской Америке.

  • 12 августа «Барселона» сыграет за Кубок Жоана Гампера с «Монако».
  • В первом официальном матче нового сезона каталонцы 17 августа встретятся с «Валенсией» в гостях.

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Источник: официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Барселона
Комментарии (2)
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acor94
1723024670
Картели смогут с удобством доставлять части тела родственников конкурентов, для поддержания тех в тонусе.
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гууд
1723032929
прикольно, главное что есть маааленький курьер в соседней стране..))))
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