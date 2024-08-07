«Барселона» запустила проект по доставке еды в Мексике

«Барселона» объявила о запуске сервиса по доставке еды Barça Kitchen. Он будет осуществляться в партнерстве с компанией Rappi.

На данный момент сервис Barça Kitchen доступен только в семи городах Мексики: Мехико, Монтеррее, Гвадалахаре, Толуке, Сальтильо, Пуэбле и Мериде.

В меню компании Rappi будут доступны позиции, посвященные испанскому клубу, в том числе бургер «125-летие», сэндвич с курицей «Масия» и начос «Барса» с возможностью добавления соуса айоли, который обычно не продается в Латинской Америке.