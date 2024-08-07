Заявление Мостового об изменениях в «Спартаке»

Александр Мостовой доволен тем, как меняется «Спартак» в 2024 году.

«В этом году «Спартак» сделал очень дорогие усиления. А помимо них туда еще надо приплюсовать Угальде, который пришел в команду в прошлом сезоне. Поэтому новые игроки обязаны помочь, и мы уже видим, что они работают на благо.

Но самое главное, что помогло команде, что убрали нефутбольного человека [Гильермо Абаскаля] и поставили футбольного тренера. Конечно, сразу все поменялось, теперь можно хоть на футбольном языке говорить. Плоды уже есть.

С другой стороны, тоже никого не хочется перехваливать в начале сезона. Мы видим, что «Зенит» остается «Зенитом». При этом «Спартак» однозначно поможет создать интригу в чемпионате», – сказал Мостовой.