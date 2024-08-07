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Заявление Мостового об изменениях в «Спартаке»

7 августа 2024, 00:48
8

Александр Мостовой доволен тем, как меняется «Спартак» в 2024 году.

«В этом году «Спартак» сделал очень дорогие усиления. А помимо них туда еще надо приплюсовать Угальде, который пришел в команду в прошлом сезоне. Поэтому новые игроки обязаны помочь, и мы уже видим, что они работают на благо.

Но самое главное, что помогло команде, что убрали нефутбольного человека [Гильермо Абаскаля] и поставили футбольного тренера. Конечно, сразу все поменялось, теперь можно хоть на футбольном языке говорить. Плоды уже есть.

С другой стороны, тоже никого не хочется перехваливать в начале сезона. Мы видим, что «Зенит» остается «Зенитом». При этом «Спартак» однозначно поможет создать интригу в чемпионате», – сказал Мостовой.

  • Команда потерпела поражение в первом матче, но затем одержала 3 победы подряд.
  • Москвичи идут на 5-м месте в РПЛ, отставая на 3 очка от лидеров.
  • Следующий соперник – «Ахмат» (11 августа).

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (8)
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momwig_
1722982877
Саш.. На *** иди
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neim
1722991425
Спартак каждый год делает дорогие усиления, только вот они как вода в песок утекают, а потом их распродают за недорого ))).
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Александр.Т.
1723001038
Как бы зимой не стал говорить поменяйте тренера)))
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Александр.Т.
1723001456
Два три породения подряд Спартака и Мостовой запоет по другому, будет говорить заяем берут иностраных если есть русские тренеры без работы , потому что это обиженый лицемер
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NewLife
1723010910
"При этом «Спартак» однозначно поможет создать интригу в чемпионате" Флюгернул, как обычно. Вроде я недавно читал распространенное по всем мировым медиа утверждение наших великих экспердов, что у чумазых конкурентов нет )))
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FCSpartakM
1723014755
купили 1го Барко за деньги серьезные, но сделали дорогие приобретения
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andr45
1723015033
Когда уволили Абаскаля, я написал: «Гнать надо было не АБАСКАЛЯ, а старого интригана Джикию, Соболева, вальяжно прогуливающегося по поляне, Литвинова, регулярно снабжающий соперника первоклассными пасами и срывая атаки легионеров, Зобнина и Денисова, наблюдающих, как атакуют по их флангу и создающих идеальные условия для нанесения ударов по воротам, и, конечно же Зиньковский, которого выталкивают на поле, где он в отместку посылает мячи куда попало. Завтра и их погонят из клуба, а они, как и Ещенко, будут визжать, что всего лишь мимо проходили)»
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DVOK68
1723019517
Верно.
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