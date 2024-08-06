Глава РПЛ назвал потерей для лиги отъезд Чалова в ПАОК

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал переход нападающего ЦСКА Федора Чалова в ПАОК.

Чалов 1 августа подписал трехлетний контракт с клубом ПАОК. Сумма трансфера из ЦСКА оценивается в 3 миллиона евро.

«Федя Чалов – игрок сборной, звезда. У него почти 90 голов за ЦСКА, это яркий футболист и яркая личность. Конечно, это потеря для нашего чемпионата. Но он выбрал свой путь – хочет попробовать свои силы в чемпионате Греции, побороться за путевку в Лигу чемпионов.

Уверен, что он может заиграть не только в чемпионате Греции. У него есть для этого все данные! Пожелаем ему удачи», – сказал Алаев.