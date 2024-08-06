Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Глава РПЛ назвал потерей для лиги отъезд Чалова в ПАОК

6 августа 2024, 12:55
5

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал переход нападающего ЦСКА Федора Чалова в ПАОК.

Чалов 1 августа подписал трехлетний контракт с клубом ПАОК. Сумма трансфера из ЦСКА оценивается в 3 миллиона евро.

«Федя Чалов – игрок сборной, звезда. У него почти 90 голов за ЦСКА, это яркий футболист и яркая личность. Конечно, это потеря для нашего чемпионата. Но он выбрал свой путь – хочет попробовать свои силы в чемпионате Греции, побороться за путевку в Лигу чемпионов.

Уверен, что он может заиграть не только в чемпионате Греции. У него есть для этого все данные! Пожелаем ему удачи», – сказал Алаев.

  • 26-летний Чалов 1 августа подписал с греческим клубом контракт на 3 года.
  • ПАОК вышел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, что гарантирует команде участие в основном этапе одного из еврокубков в текущем сезоне.
  • Чалов провел 2 матча за ЦСКА в этом сезоне.

Еще по теме:
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ» 6
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении 2
Макаров – о Чалове: «Человек забивал «Реалу», считаете, не идет карьера?» 2
Источник: РИА Новости
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига ЦСКА ПАОК Чалов Федор Алаев Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АЛЕКС 58
1722939355
И без него есть кому пенальти бить.
Ответить
k611
1722940314
Пусть в еврокубках поиграет. Будет прогрессировать может в клуб более сильной лиги перейдёт
Ответить
...уефан
1722940759
...три года прочалится и вернётся. А может и раньше, как масть пойдет)...
Ответить
DVOK68
1722953792
Окерительно) Что-то не замечал схожих чувств у конских болел.Ни здесь ни в реальной жизни.
Ответить
shurik45
1722965573
Феде однозначно удачи сегодня,так как уже в заявке в Лиге чемпионов против Мальме.
Ответить
Главные новости
Ротенберг предложил сыграть матч между сборными России по футболу и хоккею
13:40
2
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
3
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
1
Плата – о срыве трансфера в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Все новости
Все новости
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
15
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
5
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
13
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
23
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
14
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
5
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
7
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
7
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+