Глава РПЛ назвал потерей для лиги отъезд Чалова в ПАОК

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал переход нападающего ЦСКА Федора Чалова в ПАОК.
Чалов 1 августа подписал трехлетний контракт с клубом ПАОК. Сумма трансфера из ЦСКА оценивается в 3 миллиона евро.
«Федя Чалов – игрок сборной, звезда. У него почти 90 голов за ЦСКА, это яркий футболист и яркая личность. Конечно, это потеря для нашего чемпионата. Но он выбрал свой путь – хочет попробовать свои силы в чемпионате Греции, побороться за путевку в Лигу чемпионов.
Уверен, что он может заиграть не только в чемпионате Греции. У него есть для этого все данные! Пожелаем ему удачи», – сказал Алаев.
- 26-летний Чалов 1 августа подписал с греческим клубом контракт на 3 года.
- ПАОК вышел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, что гарантирует команде участие в основном этапе одного из еврокубков в текущем сезоне.
- Чалов провел 2 матча за ЦСКА в этом сезоне.
Источник: РИА Новости